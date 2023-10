Uma onça foi vista nas proximidades da piscina de um clube campestre, no Condomínio Bosque da Ribeira, em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte, e deixou moradores assustados.

Como forma de garantir a segurança, o condomínio divulgou um comunicado nessa sexta-feira (20), orientando para que as pessoas não andem sozinhas, além de outras medidas.

“Informamos que na quinta-feira (19), por volta das 17h40, uma onça parda foi vista perto da piscina do Clube Campestre e que no dia 15 do mesmo mês ela já havia sido avistada.”

Para evitar um possível encontro entre moradores e a onça parda, a direção do condomínio publicou um comunicado com algumas medidas de segurança contra animais silvestres. Entre as recomendações, destaque para que as pessoas não andem sozinhas e verifiquem possíveis rastros da onça parda como pegadas ou até fezes.

O comunicado reforça, ainda, que caso a pessoa se depare com o animal silvestre não é recomendando dar as costas e nem correr, comportamentos que remetem a uma ‘presa’.

Desde que o comunicado foi publicado não houve relatos de moradores sobre a aparição da onça parda.

Fonte: Itatiaia