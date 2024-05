A onça-parda que havia sido atropelada em uma rodovia de Campos Altos, na Região do Alto Paranaíba de Minas Gerais, em fevereiro, foi reinserida na natureza. O retorno ao habitat natural foi realizado por instituições ambientais depois da recuperação completa do animal.

O animal, ameaçado de extinção, havia sido resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. A onça foi levada até a Universidade de Uberaba (Uniube), instituição particular onde recebeu os primeiros atendimentos, e foi constatada uma fratura no fêmur esquerdo do felino, que então passou por cirurgia.

Parte da recuperação foi feita no Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras) Patos de Minas, referência no recebimento e cuidado com fauna silvestre na região. Posteriormente, a onça foi transferida para o Zoológico de Belo Horizonte.

A ação conjunta do Instituto Estadual de Florestas (IEF) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) providenciou a soltura da onça em uma área particular, longe do meio urbano, que está em processo de cadastramento no Ibama em Minas.

Agora, o animal está com um rádio colar, que permite monitorar o animal solto. O equipamento vai acompanhar a rotina do felino, rastreando todos os movimentos neste espaço.

Fonte: Estado de Minas