O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta sexta-feira (10), um alerta vermelho (perigo) para 318 cidades mineiras por causa de uma forte onda de calor, que deve aumentar as temperaturas até a quarta (15).

No entanto, o fenômeno ainda pode se expandir e ganhar intensidade, sendo o aviso ampliado na semana que vem.

De acordo com o instituto, as temperaturas nessas regiões devem ficar até 5ºC acima da média. Em cidades do Centro-Oeste mineiro, as máximas devem ultrapassar os 42ºC. O Estado vem enfrentando uma onda de calor desde quarta-feira (4), quando uma massa de ar quente e seco chegou.

Belo Horizonte também está incluída no alerta. A metrópole pode registrar nesta sexta a máxima de 32ºC. Para o domingo, a máxima prevista é 36ºC. Segundo a Defesa Civil municipal, existe a possibilidade de recorde de temperatura para o mês de novembro, especialmente a partir deste domingo (12). O recorde atual é de 36° em 5 de novembro de 2015. A temperatura média máxima histórica (1991 a 2020) em Belo Horizonte no mês de novembro é de 27,7°C.

Nas cidades em alerta, a umidade do ar deve ficar em torno de 20% à tarde, índice 40% abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Para se ter ideia, a umidade no Deserto do Saara, no Norte da África, varia de 14% a 20%.

Recomendações

Hidrate-se;⠀

Evite a exposição direta ao sol, em especial, entre 10h às 16h

Use chapéu e óculos escuro e aplique protetor solar

Diminua os esforços físicos e mantenha os ambientes arejados

Faça refeições leves e evite bebidas alcoólicas

Evite a permanência de crianças, pessoas doentes ou idosos em veículos expostos ao sol.

