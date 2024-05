Um ônibus com 45 passageiros bateu na traseira de uma carreta na Rodovia Fernão Dias, em Careaçu (MG), na manhã desta quinta-feira (2). Ao menos três pessoas ficaram feridas.

Segundo a Arteris, as faixas da via precisaram ser interditadas e a fila de veículos chega a 1,5 km.

O acidente aconteceu por volta de 5h na altura do km 825,5, na pista sentido São Paulo. O ônibus da empresa Gontijo fazia a linha Montes Claros (MG) a São Paulo (SP).

Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o condutor do ônibus relatou que não teve tempo de frear e acabou batendo na traseira da carreta, que havia saído de um posto de combustíveis em baixa velocidade.

De acordo com a concessionária que administra o trecho, as equipes de atendimento pré-hospitalar avaliaram as vítimas com ferimentos moderados e encaminharam para o hospital.

As causas do acidente serão apuradas pela PRF. Segundo a Arteris, a faixa esquerda e direita foram interditadas. O tráfego foi desviado pelo acostumado e, por volta de 9h, somava 1,5 km de fila de veículos.

