Um dos ônibus que transportava a equipe de Murilo Huff se envolveu um acidente com um caminhão e um carro em trecho da BR-153 perto de Nova Olinda, no norte do Tocantins, na noite de quinta-feira (3). A colisão deixou o motorista do veículo menor levemente ferido.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência aconteceu no km 205 da rodovia. Os bombeiros acrescentaram que o caminhão bateu no carro, que foi atingido pelo ônibus na sequência.

O cantor publicou um comunicado nas redes sociais informando que “graças a Deus está todo mundo bem” e tanto ele quanto a equipe seguiram viagem, ele para o Mato Grosso, onde vai fazer um show, e o restante para Goiânia.

“Informamos que um dos ônibus que transportava parte da equipe do cantor Murilo Huff sofreu um pequeno acidente, mas ninguém ficou ferido e todos passam bem. O ônibus já está seguindo viagem. Agradecemos a solidariedade e o carinho do público e pedimos que evitem o compartilhamento de notícias falsas ou de fontes não-oficiais. A agenda do artista segue inalterada para o fim de semana”, escreveu a assessoria de Murilo Huff.