Um grave acidente ocorrido nesta sexta-feira (5) na cidade de Wellawaya, no Sri Lanka, deixou pelo menos 15 mortos e outros 15 feridos após um ônibus cair de um penhasco de 300 metros de altura. Entre os feridos, há cinco crianças.

Segundo informações da imprensa local, o veículo transportava cerca de 30 pessoas no momento do acidente, incluindo menores de idade. Ainda não há detalhes sobre o estado de saúde dos sobreviventes.

As autoridades do Sri Lanka informaram que as investigações preliminares indicam que o motorista dirigia em alta velocidade, o que teria causado a perda de controle do ônibus. Antes de despencar do penhasco, o veículo colidiu com outro automóvel.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o ônibus completamente destruído. Diante da gravidade do acidente e do número de vítimas, voluntários foram mobilizados para auxiliar no resgate dos feridos.

