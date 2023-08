O ônibus que transportava a torcida do Corinthians, bateu em um barranco, capotou e deixou sete mortos, estava irregular. A informação é da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Segundo o órgão, o veículo não tinha registro nem autorização para realizar o transporte interestadual de passageiros.

A ANTT irá fornecerá as informações necessárias às autoridades de segurança pública para apoiar as investigações. A Agência lamentou o desastre e se solidarizou com os familiares das vítimas.

Além das sete mortes, 27 pessoas ficaram feridas no grave acidente. Elas foram encaminhadas para unidades de saúde da Grande BH.

O acidente aconteceu pouco antes das 3h, na Rodovia Fernão Dias. O ônibus se deslocava de Belo Horizonte para São Paulo.