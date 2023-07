A Polícia Civil realizou uma operação contra o narcotráfico nesta quinta-feira (6) em Poços de Caldas (MG). Foram cumpridos mais de 40 mandados de prisão e 77 de busca e apreensão na cidade mineira, Campinas (SP) e Sumaré (SP). Pelo menos 5 pessoas foram presas em flagrante.

A operação foi nomeada ‘Erga Omnes’ que, em latim, significa ‘Para Todos’. A investigação mira organizações criminosas ligadas ao tráfico de drogas no Sul de Minas e no interior do estado de São Paulo.

Ainda segundo a Polícia Civil, a ação policial foi realizada em cerca de 30 bairros de Poços de Caldas e das cidades no interior paulista, além do presídio local.

Investigações

O delegado Cleyson Rodrigo Brene informou que as investigações iniciaram no começo do ano, a partir do monitoramento de um integrante de uma facção criminosa conhecida em âmbito nacional.

“Identificamos um contato com o presídio de Poços de Caldas. Esse contato se intensificou e foram sendo identificados vários alvos. A partir daí identificamos facções criminosas que atuavam dentro do interior do presídio em mais de 30 bairros de Poços de Caldas”, disse.

Ainda conforme o delegado, os faccionados movimentavam o tráfico de drogas tanto nos bairros da cidade, quanto dentro da prisão. Sete organizações criminosas foram identificadas.

“Sem sombras de dúvidas nós prendemos hoje as grande lideranças envolvendo tráfico de drogas e organização criminosa de faccionados em Poços de Caldas. Agora, o objetivo é arregimentar ainda mais informações, elementos probatórios e informativos para conclusão deste inquérito policial”.

Conforme o delegado Edson Rogério de Morais, a ação contou com a atuação de mais de 200 policiais de aproximadamente 40 cidades, envolvendo três departamentos territoriais: Poços de Caldas, Pouso Alegre e Lavras, além de equipes especializadas, apoio do canil e suporte aéreo.

“Houve toda uma estrutura para realização desta operação que, sem dúvida nenhuma, talvez seja a maior operação já realizada contra o tráfico de drogas na história de Poços de Caldas e região”, disse.

“É a maior operação pela quantidade de alvos de busca e apreensão e também pela quantidade de alvos de prisão. Isso, inclusive, dificulta bastante a logística para a operação. A logística demanda uma organização de quase 2 meses para conseguir apoio de outros departamentos, porque a gente precisava de um número expressivo de equipes”, explicou o delegado Cleyson Rodrigo Brene.

“Deflagramos hoje essa operação como uma primeira etapa dessa ação que vem sendo realizada pela agência de inteligência de forma incessante”, completou a delegada Maria Cecília Gomes Flora.

Além dos mandados cumpridos em Poços de Caldas, com apoio de equipes policiais do estado de São Paulo foram dados cumprimentos também mandados em Campinas e Sumaré.

“A grande maioria dos investigados e integrantes das organizações são de Poços de Caldas e região. […] Outros alvos atuavam do estado de São Paulo, por isso diligências também foram realizadas nas comarcas de Campinas e Sumaré. A investigação continua no intuito de identificar outros envolvidos. Inclusive este, do estado de São Paulo, está foragido porque não foi localizado pelas equipes paulistas”, informou delegado Cleyson.

Conforme a polícia, as prisões e apreensões continuam sendo contabilizadas pela equipe responsável. Os delegados informaram que esta primeira fase da operação apreendeu grande quantidade de drogas, armas de fogo, além da quantia de R$20 mil.

A polícia ainda informou que foram cumpridos mais de 40 mandados de prisão e 77 de busca e apreensão. Além disso, pelo menos 5 pessoas que não eram alvo da investigação foram presas em flagrante. As investigações continuam.

Fonte; G1 Sul de Minas