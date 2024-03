Na manhã desta sexta-feira (22), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), fez uma operação na cidade de Campo Belo, para combater o tráfico de drogas na região conhecida como “Morro do Pavão”. Dois homens, de 22 e 44 anos, foram presos e grande quantidade de drogas apreendida.

Durante as buscas na residência de um dos investigados, foram encontradas 91 buchas de maconha, 208 pedras de crack, 62 unidades de skunk, 414 plásticos com cocaína, dez unidades de cocaína petrificada, caderno e anotações de contabilidade do tráfico de drogas, R$ 1.700 em dinheiro; um cartão bancário; um revólver calibre.357 municiado com 6 munições no calibre.38 SPL, um rádio comunicador e uma balaclava preta.

O investigado, apontado como gerente do tráfico na localidade, foi conduzido à delegacia, onde, após os procedimentos de praxe, foi cumprida sua prisão temporária e ratificada a prisão em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e posse ilegal de munições de calibre permitido.

Na residência do outro suspeito, investigado por vender drogas na localidade, foi efetivada sua prisão temporária.

Com a conclusão dos trabalhos de polícia judiciária, os presos foram encaminhados ao sistema prisional.

Fonte: Portal Campo Belo