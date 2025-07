Uma operação conjunta realizada nesta terça-feira (29) culminou na prisão de um homem de 21 anos em Bambuí. O indivíduo é suspeito de extorsão sexual digital contra uma adolescente de 17 anos, residente no Rio Grande do Sul.

A ação interestadual foi deflagrada por equipes do Grupo de Prevenção à Violência Extrema do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, do GAECO e GSI do Ministério Público de Minas Gerais e da Polícia Militar de Minas Gerais, com o objetivo de cumprir mandados de busca, apreensão e prisão preventiva expedidos pelo Poder Judiciário gaúcho.

O suspeito foi localizado em sua residência no município mineiro, onde os agentes apreenderam aparelhos eletrônicos e outros materiais de interesse probatório, possivelmente utilizados na prática dos crimes.

Segundo a investigação, o homem teria se aproximado da vítima por meio de uma rede social. Após conquistar a confiança da adolescente, ele passou a ameaçá-la com falsas acusações, exigindo envio de fotos íntimas, dinheiro e até que ela cometesse automutilações.

O caso chama atenção para os riscos do grooming, prática criminosa de aliciamento virtual que envolve manipulação emocional e psicológica, principalmente de menores de idade.

As autoridades reforçam o alerta para pais, responsáveis e instituições de ensino sobre a importância de acompanhar e orientar o comportamento digital de crianças e adolescentes.

Fonte: Agência Local de Comunicação Organizacional – 63° BPM