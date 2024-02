Servidores da Secretaria de Obras e Trânsito estão atuando na operação tapa-buracos na Região dos Lagos.

No início desta semana, as equipes estiveram no acesso ao Furnas Iate Clube (FIC), Encosta do Lago, Pontevila, Furnastur e Mangueirão.

As intervenções proporcionarão mais segurança aos moradores e motoristas que frequentam a região.

Fonte: Decom