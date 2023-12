A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), por meio do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv), alcançou a marca de 1.445 foragidos da Justiça recapturados durante ações, operações e abordagens nas rodovias mineiras no período de janeiro a novembro de 2023.

As informações integram o balanço divulgado pelo CPRv. Entre as principais estratégias voltadas ao combate à criminalidade estão o uso da inteligência policial, tecnologia, abordagem a ônibus interestaduais e denúncias anônimas. O resultado é o melhor resultado da série histórica, iniciada em 2015.

De acordo com o comandante do Policiamento Rodoviário, coronel Fábio Almeida, as prisões dos foragidos da Justiça fazem parte de uma série de estratégias que vem sendo utilizadas pela PMMG para garantir a segurança de quem trafega pelas rodovias do estado sob a responsabilidade da instituição.