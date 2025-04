Nesta quinta-feira (1), o SAAE Formiga realizará uma intervenção na rede de esgoto da rua Quintino Bocaiuva, a partir do número 392.

A ação acontecerá das 8h às 14h, com interrupção temporária do trânsito no trecho.

Contamos com a compreensão de todos e pedimos que evitem transitar pelo local durante o período de obras.

Fonte: Decom