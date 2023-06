Em pleno mês de junho, Padre Kelmon fez uma aparição surpresa na sessão da CPI do MST dessa terça-feira (20). “O padre de festa junina apareceu logo em junho”, ironizaram governistas.

Kelmon foi ao plenário da Câmara, no qual eram votados requerimentos, e tirou fotos com simpatizantes. Em seguida, foi para o Senado, onde cumprimentou políticos da região Nordeste. Segundo O Globo, o ex-candidato à presidência tem expectativa de concorrer à prefeitura de Salvador em 2024.

Ainda ontem, Kelmon tentou participar de um almoço com membros da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) e o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, mas foi barrado.

Eleições 2022

Padre Kelmon concorreu à presidência com candidato do PTB após o então deputado federal Roberto Jefferson do partido ter a candidatura rejeitada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com base na Lei da Ficha Limpa.

Ele ganhou visibilidade ao participar de debates presidenciais, em especial o promovido pela Globo. Na ocasião, a também candidata Soraya Thronicke (União) debochou do título religioso de Kelmon: “Não deu extrema-unção porque é um padre de festa junina. Não sabe nem o que é direita ou esquerda. Não sabe!”.

Declaradamente de direita, Kelmon também ficou marcado pelo apoio a Jair Bolsonaro (PL) durante as eleições 2022 e foi acusado de ser cabo eleitoral do ex-presidente.

Fonte: Estado de Minas