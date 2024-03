Mais um padre mineiro é declarado venerável pela Igreja Católica. Na quinta-feira (14), o Papa Francisco, por meio do Dicastério para as Causas dos Santos, reconheceu as virtudes heroicas do padre Libério Rodrigues Moreira. A informação foi divulgada pela Diocese de Divinópolis, na região Centro-Oeste de Minas.

O padre Libério, como ficou conhecido, nasceu em 30 de junho de 1884 em Lagoa Santa, na Grande BH, e morreu em Divinópolis no dia 21 de dezembro de 1980. Na Igreja Católica, o título canônico de venerável é concedido àqueles a quem postumamente seja reconhecida a prática de virtudes heroicas em processo formal de canonização. Conforme

No entanto, o caminho para a santidade é longo. Para ser beatificado, é necessário que o Venerável tenha um milagre comprovado. Em seguida, com um segundo milagre, é decretada a canonização. Cada etapa do processo de canonização envolve critérios rigorosos e exige a comprovação de fatos concretos e incontestáveis. Depois disso, a Igreja pode elevar uma pessoa à condição de santo.

Padre diocesano, Libério Rodrigues Moreira foi, nas palavras da Diocese de Divinópolis, um sacerdote “simples, humilde, pobre e viveu a sua vida dedicando-se unicamente ao Senhor e aos outros, dedicando-se de modo particular aos doentes e aos pobres, a quem ajudava material e espiritualmente”.

Ele era um homem com grande carisma e muito querido pelos fiéis que pediam aconselhamento espiritual.

O agora Venerável Servo de Deus nasceu em 1884 e viveu a infância em um contexto familiar de grande pobreza.

Após a morte prematura do pai, interrompeu os estudos e foi obrigado a sustentar a família, dedicando-se ao trabalho no campo. Logo despertou a vocação religiosa e Libério conseguiu entrar no seminário e recebeu apoio de um primo sacerdote que o ajudava a pagar as mensalidades. Em 25 de abril de 1916, recebeu a orientação sacerdotal.

Após a ordenação, o padre atuou em cidades mineiras como Pitangui, Pequi, São José da Varginha, Nova Serrana, Leandro Ferreira, Pará de Minas e Divinópolis, onde se tornou mais conhecido e admirado.

Fonte: Itatiaia