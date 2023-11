Um padre de 30 anos se casou e fugiu com uma jovem de 18 anos, no Alabama, nos Estados Unidos. O casal teria aguardado que ela completasse a maioridade para oficializar o relacionamento e seguir para nova residência na Itália. Até o momento, o Vaticano ainda não expulsou oficialmente o sacerdote.

O relacionamento de Alex Crow com a recém-formada no ensino médio foi descoberto após as autoridades tomarem conhecimento de uma carta de amor redigida por ele destinada a ela. A mensagem de amor foi enviada no Dia dos Namorados (celebrado em fevereiro, nos EUA), quando ela ainda era uma estudante. Segundo informações do NYC Post, ela teria sido aluna ocasional das aulas de teologia ministrada por Alan.

O arcebispo Rodi, responsável pela arquidiocese na qual Crow pertencia, já condenava algumas das atitudes dele, as quais considerava “totalmente impróprias para um padre”, e confirmou que ele não pode atuar mais como sacerdote. “Ele foi informado que não pode mais exercer o ministério como padre, nem dizer às pessoas que é padre, nem se vestir como padre”, disse ele.