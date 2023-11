Uma discussão por causa de uma dívida no valor de R$ 5 mil se transformou em tragédia em Ibiúna, interior de São Paulo. Um pai matou o próprio filho com cinco tiros, na última quinta-feira (23), e está preso.

Informações preliminares apontam que o filho, identificado como Vanderlei, de 36 anos, pegou o dinheiro emprestado do seu pai, de 66 anos. Cerca de 30 dias depois, ele foi até a casa do filho para cobrar os R$ 5 mil e ficou enfurecido ao não recebê-lo.

De acordo com a Polícia Civil de São Paulo, a disputa pela quantia de dinheiro teria escalado a ponto do suspeito decidir se retirar do local. Minutos depois, o parente retornou armado e, sem hesitar, disparou cinco vezes contra o filho.

A polícia recebeu um chamado de emergência e, ao chegar à cena do crime, encontrou Vanderlei sem vida dentro de sua residência. A vítima era casada e tinha um filho pequeno. Os dois se esconderam no quarto durante os disparos, afirmou o portal R7.