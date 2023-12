A chegada do Papai Noel “parou” o Centro de Itajubá, na noite dessa terça-feira (12). Mas, além da chegada do “bom velhinho”, que desceu de rapel em um prédio, os moradores ainda presenciaram uma cena inusitada: a barba do personagem acabou ficando enroscada nos fios do equipamento e Noel ficou preso, por alguns minutos, sem conseguir descer.

A ideia era que Papai Noel descesse o prédio de seis andares de rapel. Porém, quando estava quase chegando no chão, a barba se enroscou nos fios, arrancando algumas gargalhadas das centenas de pessoas presentes. A cena inusitada foi gravada por moradores de Itajubá e viralizou nas redes sociais.

O evento foi organizado pela Prefeitura de Itajubá junto com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) da cidade. Inicialmente, a expectativa era que o Papai Noel chegasse de helicóptero, mas a atração precisou ser alterada “por questões de segurança”, segundo os organizadores.

Fonte: Itatiaia