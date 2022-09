A Secretaria Municipal de Educação e Esportes realizará, no domingo (18), uma partida de “Futebol Veterano”.

Se enfrentam o time do Vila Esporte Clube e a equipe Master do América Futebol Clube.

O jogo terá início às 10h, no estádio João Francisco de Paula (campo do Vila), e contará com a participação de atletas que já integraram importantes times de futebol.

Toda a população é convidada para acompanhar a partida. Cada pessoa deverá levar um quilo de alimento não perecível.

Fonte: Decom