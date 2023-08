Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram gravemente feridas após um acidente na MGC-491, na rodovia que liga Alfenas a Areado, na madrugada deste sábado (5).

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência aconteceu nas proximidades da Escola Orlando Paulino. Um Fiat Uno seguia sentido Alfenas quando, na altura do km 165, bateu de frente com um Gol que vinha no sentido contrário.

Segundo os bombeiros, um dos passageiros do Gol ficou preso entre as ferragens e não resistiu. Dois homens e uma mulher que estavam no veículo foram socorridos em estado grave e com politraumatismo.

O motorista do Fiat Uno foi encontrado fora do carro, inconsciente e com várias lesões. Ele foi socorrido em estado gravíssimo pelos bombeiros e Samu.