Um vídeo que circulou nas redes sociais na segunda-feira (11) mostra o pastor Eduardo Costa andando nas proximidades de um bar em Goiânia, vestindo calcinha e peruca loira. As imagens, registradas por um celular e divulgadas pela página “Goiânia Mil Graus”, rapidamente viralizaram, gerando grande repercussão nas redes sociais.

Repercussão e denúncias

A pessoa que enviou o vídeo à página afirmou que o pastor “usa o nome de Deus para ganhar dinheiro” e relatou que ele costuma ficar nas portas de bares da região. Após a divulgação do conteúdo, outros internautas também comentaram que já presenciaram situações semelhantes envolvendo o líder religioso.

Justificativa do pastor

Em resposta, Eduardo Costa gravou um vídeo ao lado da esposa, a missionária Valquíria Costa, para esclarecer o episódio. Segundo ele, o uso das roupas foi parte de uma “investigação pessoal”. O pastor explicou que estava tentando localizar um endereço específico e, por isso, decidiu se disfarçar. “De forma errada, acabei colocando uma peruca e um short”, declarou.

Acusação de extorsão

Eduardo Costa também afirmou que foi vítima de uma tentativa de extorsão. De acordo com ele, a pessoa que gravou as imagens, sem seu consentimento, teria exigido dinheiro para não divulgar o vídeo. O pastor disse que se recusou a pagar e que sua esposa sabia da ação, embora não estivesse ciente de todos os detalhes. “Nós decidimos não pagar pela extorsão. Eles tinham dado o prazo até o meio-dia de hoje, da data do dia 11 de agosto, para que a gente pagasse esse valor”, relatou.

O caso segue repercutindo nas redes sociais e levantando debates entre apoiadores e críticos do pastor.

