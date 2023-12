O Atlético tem motivos para seguir sonhando com o título do Campeonato Brasileiro. Apoiado pelo Mineirão lotado na noite desse sábado (2), o time comandado por Felipão venceu o São Paulo por 2 a 1 em partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O primeiro gol do jogo foi marcado por Hulk, já aos 32 minutos do segundo tempo. Aos 45, Luciano converteu pênalti cometido por Mariano em Juan e empatou o placar. Já nos acréscimos, uma jogada entre Guilherme Arana, Hulk e Paulinho terminou com um golaço do artilheiro da Série A.

Com o triunfo, o Galo chega aos mesmos 66 pontos do líder Palmeiras na tabela de classificação e fica na segunda colocação apenas pelo saldo de gols. Os paulistas enfrentam o Fluminense neste domingo (3), no Allianz Parque, e podem encaminhar o título.

Apesar de não depender apenas de si para ficar com a taça, o Atlético está muito próximo de alcançar uma meta importante. Com a vitória no Mineirão, o time alvinegro fica perto de se garantir diretamente na fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores.

O Galo se garante no G4 ao menos até o fim desta rodada e precisa apenas de uma vitória sobre o Bahia, na última rodada, para não depender de nenhum outro resultado de Grêmio, Flamengo ou Botafogo.

Muita falta, pouco futebol

Apesar da grande expectativa criada pela boa exibição na goleada sobre o Flamengo, o Atlético não conseguiu se impor no primeiro tempo do jogo contra o São Paulo. Com grande número de faltas e atendimentos médicos, a bola ficou mais parada do que rolando na etapa inicial.

A melhor chegada do Galo foi com tabela rápida entre Paulinho e Hulk. Aos 22 minutos, o camisa 7 tentou encobrir Rafael e depois finalizar de cabeça, mas a bola ficou do lado de fora da rede do arqueiro do Tricolor Paulista.

Aos 30, o São Paulo chegou com perigo na finalização de fora da área de Luciano. No rebote, Erison finalizou para fora. Lesionado, Lucas deu lugar a Michel Araújo ainda no primeiro tempo.

Estrela do craque

Com o jogo mais aberto em relação ao primeiro tempo, o Atlético seguiu com dificuldade de ameaçar o gol de Rafael e sofria com o ataque do São Paulo. Quando parecia que o jogo caminhava para o empate sem gols, apareceu o grande craque do time.

Aos 32 minutos do segundo tempo, Hulk recebeu na entrada da área, cortou para a perna esquerda e bateu com categoria no canto direito de Rafael. Com o tento, o camisa 7 se torna o jogador com mais participações em gols no Campeonato Brasileiro, ao lado de Luis Suárez.

Pênalti e gol

Quando a vitória do Atlético parecia encaminhada, Mariano derrubou Juan dentro da área. Inicialmente, o árbitro não marcou a penalidade. Após consulta ao VAR, a penalidade foi assinalada e Luciano converteu para igualar o marcador.

Artilheiro decisivo

Já nos acréscimos, Paulinho apareceu mais uma vez para decidir o jogo com a camisa do Atlético. Depois da bela jogada envolvendo Arana e Hulk, o artilheiro do Campeonato Brasileiro bateu no alto para garantir os três pontos para o Galo.

Festa para Réver

No último jogo como profissional, ao menos em Belo Horizonte, Réver recebeu diversas homenagens antes de a bola rolar. Com a presença de familiares dentro do campo, o zagueiro se emocionou com a exibição de um vídeo que contou a história dele com a camisa alvinegra.

Depois, no momento em que a equipe entrou em campo para o jogo, a torcida fez grande festa para receber o Capitão América. Com mosaico 3D exibindo a imagem do jogador com a taça da Copa Libertadores e show de luzes, a torcida também homenageou o ídolo.

Volta ao Mineirão

Com a Arena MRV reservada para a montagem do palco para receber Paul McCartney, o Atlético voltou ao Mineirão pela primeira vez após a inauguração do estádio próprio do clube. Com o bom momento vivido pela equipe de Felipão, o Gigante da Pampulha recebeu bom público.

A última partida do Galo no Mineirão havia sido a vitória por 1 a 0 sobre o Bahia, na última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

Atlético 2 x 1 São Paulo

Atlético

Everson; Mariano, Réver, Igor Rabello e Arana; Otávio, Edenilson (Alan Franco), Zaracho (Rubens) e Igor Gomes (Pavón); Paulinho (Patrick) e Hulk. Técnico: Felipão

Rafael; Rafinha (Nathan), Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson (Juan) e Luciano; W. Rato (Willian Gomes), Lucas (Michel Araújo) e Erison (Taller Wander). Técnico: Dorival Júnior

Gols: Hulk e Paulinho (Atlético) e Luciano (São Paulo)

Cartões amarelos: Hulk, Paulinho e Guilherme Arana (Atlético) e Michel Araújo (São Paulo)

Público: 53.856

Renda: R$ 3.492.207,00

Motivo: 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 2 de novembro de 2023 (sábado), às 21h (de Brasília)

Local: Mineirão, em Belo Horizonte

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (FIFA/DF)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (FIFA/GO) e Luanderson Lima dos Santos (FIFA/BA)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Fonte: Itatiaia