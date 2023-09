O atacante Paulinho, do atlético, se apresentou, nesta segunda-feira (4), à Seleção Brasileira Sub-23, no Marrocos. O jogador faz parte do grupo convocado por Ramon Menezes para a disputa de dois amistosos contra o Marrocos, nos dias 7 e 11 de setembro.

“Servir a Seleção é sempre prazeroso. É mais uma oportunidade que estou tendo e vou fazer o melhor nos próximos dias aqui“, afirmou o atacante Paulinho à CBF.

Paulinho chegou junto de Maurício (Internacional) e Kaiky (Almería-ESP). Os jogadores estão em Fez, no Marrocos. A cidade será sede dos dois amistosos entre Brasil e Marrocos.

O atacante alvinegro vive, em 2023, a melhor temporada em números da sua carreira. O jogador soma 19 gols e seis assistências com a camisa do Atlético. O número de gols marcados na temporada é maior que a soma de todos os outros anos do jogador como profissional.