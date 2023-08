O portal Últimas Notícias foi o escolhido, pelo segundo ano consecutivo, nas categorias ‘Melhor Jornal Digital’ com 36% (1.162 votos) e ‘Melhor Portal de Notícias’ com 43% (930 votos) no Prêmio Foguete Digital por meio de votação popular pelo Instagram.

O objetivo da premiação é contemplar as empresas e personalidades com maior visibilidade através das redes sociais, no município, nas redes sociais.

Fica aqui o agradecimento de toda a equipe UN – que está ligada dia e noite, sempre em alerta, preparada para divulgar os acontecimentos de interesse público.