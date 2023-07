Está aberto o período de votação no Concurso de Música Popular Brasileira. A atração musical escolhida animará a 15ª edição do Festival da Linguiça, na tarde do sábado (12).

Clique no link para a votação.

A população poderá votar até às 16h desta sexta-feira (28)

Além da votação popular, que vale um voto, os participantes serão avaliados pelo Conselho Municipal do Turismo e por um profissional técnico da área musical ou audiovisual.