A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (24), a Operação 8º Mandamento, em São Mateus, com o objetivo de combater a produção e disseminação de Fake News relacionadas ao processo eleitoral. A ação teve como alvo indivíduos suspeitos de manipular informações para influenciar a escolha de eleitores durante o período eleitoral.

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Eleitoral. Os investigados podem responder por crimes previstos no Código Eleitoral, como divulgação de fatos inverídicos capazes de afetar a decisão do eleitor e difamação eleitoral. As penas, somadas, podem ultrapassar dois anos de prisão.

O nome da operação faz referência ao oitavo mandamento bíblico, que proíbe “prestar falso testemunho contra o próximo”, em alusão à prática de difusão de informações falsas.

De acordo com a Polícia Federal, a iniciativa busca garantir a integridade do processo democrático e coibir práticas que comprometam a lisura das eleições.

Com informações do Metrópoles