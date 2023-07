A Polícia Militar apreendeu dentro do sofá de uma residência no fim de semana cerca de 70 quilos de maconha e outros sete quilos de cocaína em Lavras. A apreensão aconteceu no sábado (8). Um homem foi preso.

Segundo a polícia, a corporação recebeu informações que um homem foragido da Justiça estaria se deslocando de Campo Belo para Lavras e que na residência dele haveria vários materiais ilícitos.

Diante das informações, o homem foi abordado na entrada de Lavras, quando foi constatado que ele possuía dois mandados de prisão em aberto.

Após a prisão do homem, de 27 anos, os policiais foram até a residência dele, onde foram encontrados dentro de um sofá 74 barras de maconha, que totalizavam cerca de 70 quilos da droga e outras oito barras de cocaína, que totalizaram sete quilos da droga.

Além das drogas, a polícia ainda apreendeu no local duas balanças de precisão, um caderno com anotações referentes ao tráfico de drogas e outros materiais.

O homem foi preso em flagrante e conduzido para a delegacia com todo o material que foi apreendido.

Fonte: G1 Sul de Minas