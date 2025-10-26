O 63º Batalhão de Polícia Militar divulgou o resultado de mais uma fase da Operação Cavalo de Aço, realizada nesse sábado (25) nas cidades de Formiga, Córrego Fundo e Pains. A ação integrou as comemorações pelos 10 anos de criação do Batalhão e teve como objetivo reforçar o policiamento e combater irregularidades envolvendo motocicletas.

Com foco em coibir crimes e infrações de trânsito cometidos por meio desses veículos, a operação priorizou a repressão à prática conhecida como “rolezinho do grau”, que coloca em risco a segurança de condutores e pedestres.

A ação contou com o apoio de motopatrulhas, viaturas de quatro rodas e uma aeronave, ampliando a capacidade de monitoramento e resposta da Polícia Militar. Durante a operação, foram removidos 16 veículos, presas cinco pessoas e apreendidos um papelote de cocaína e certa quantidade de maconha. Também foram lavrados 30 Autos de Infração de Trânsito (AITs).

De acordo com o 63º Batalhão, operações como essa reforçam o compromisso da Polícia Militar com a prevenção e repressão qualificada à criminalidade, contribuindo para o aumento da sensação de segurança e a manutenção da ordem pública nas cidades sob sua responsabilidade.

Fonte e foto: PMMG