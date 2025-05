Na manhã desta segunda-feira (5), a Polícia Militar de Minas Gerais participou do lançamento da campanha “Maio Amarelo 2025”, promovida pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. A cerimônia oficial ocorreu na sede do DER-MG, reunindo diversas instituições engajadas na promoção da segurança viária.

Com o tema central “Mobilidade Humana, Responsabilidade Humana”, a campanha de 2025 reforça a necessidade de comportamentos seguros e responsáveis por parte de todos os usuários das vias. A iniciativa está alinhada às diretrizes do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (PNATRANS), instituído pela Lei Federal nº 13.614/2018, priorizando ações de prevenção, educação e fiscalização.

A relevância da campanha se destaca diante do preocupante cenário nacional, em que o Brasil figura entre os países com os maiores índices de fatalidades no trânsito. Em Minas Gerais — estado com a maior malha viária do país — a adoção de medidas coordenadas é fundamental para a redução de acidentes e seus impactos sociais e econômicos.

Durante o mês de maio, a PMMG intensificará suas ações e operações de trânsito, tanto em áreas urbanas quanto nas rodovias que cortam o território mineiro. Além disso, diversas atividades educativas serão realizadas com o objetivo de sensibilizar e orientar os usuários das vias públicas e rodovias estaduais e federais delegadas sobre a importância da adoção de práticas seguras no trânsito.

O evento contou com a presença de autoridades locais e representantes de várias instituições, incluindo o Prefeito Municipal de Formiga, Cel. Laércio dos Reis Gomes; o Chefe da 20ª URG/DER, Sr. Élcio da Silva Cravo; a Chefe do Núcleo Administrativo e de Fiscalização do DER/Formiga, Sra. Lucimara Pereira dos Santos; o Superintendente Municipal de Trânsito, Daniel Ebias, além de agentes de trânsito do município. Representando a PMMG, estiveram presentes o 1º Tenente Juliano Clarismar, da 63ª BPM, e o 2º Sargento Enilton Francisco, do Policiamento Rodoviário (PRV). Também participaram representantes do SAMU, da concessionária AB Nascentes das Gerais, responsável pela MG-050, e demais convidados.

A campanha “Maio Amarelo” é uma oportunidade de unir esforços entre o poder público e a sociedade civil na construção de um trânsito mais seguro e humano.

Fonte: PMMG