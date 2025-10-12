A Polícia Militar realizou, em Córrego Fundo, uma ação educativa voltada à proteção da população idosa, dentro da Operação Virtude — iniciativa estadual que ocorre durante o mês de outubro e é coordenada na região pelo 63º Batalhão da PM.

A operação tem como objetivo prevenir e combater diferentes formas de violência contra idosos, como maus-tratos, abusos, negligência e estelionatos. Com o lema “Envelhecer é inevitável, ficar velho é opcional”, a campanha também incentiva o envelhecimento ativo e digno, promovendo o respeito, a segurança e a conscientização sobre o papel da família, do Estado e da sociedade na defesa dos direitos da pessoa idosa.

Em Córrego Fundo, uma das principais ações foi a palestra ministrada no Lar São Vicente de Paulo, direcionada a funcionários e internos da instituição. O encontro abordou os direitos assegurados pelo Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003) e apresentou orientações sobre como identificar e se proteger de crimes comuns contra esse público, como estelionatos e violências física e psicológica. Também foi reforçada a importância da denúncia de qualquer tipo de violência, especialmente por meio do Disque Denúncia – 181, serviço gratuito e sigiloso.

A atividade foi bem recebida pelos participantes e cumpriu seu papel informativo e preventivo, fortalecendo os vínculos entre a segurança pública e a comunidade local.

Fonte e foto: PMMG