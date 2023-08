A Defesa Civil de Belo Horizonte informou neste sábado (19) que apesar do calorão no fim de semana, superando os 30ºC, há possibilidade de chuva nos próximos dias para a capital mineira. De acordo com o órgão, a precipitação pode ser de moderada a forte neste domingo (20 de agosto) e a segunda-feira (21 de agosto).

O volume previsto de chuva é de 10mm no domingo e 20mm na segunda-feira, de acordo com a Defesa Civil. Isso faz com que o índice supere a média histórica esperada para todo o mês de agosto, que é de 10,6mm.

No domingo, a previsão indica que o céu ficará parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva, raios e rajadas de vento ocasionais que poderão superar os 50 km/h. Os termômetros deverão oscilar entre 16 °C e 30 °C com umidade relativa do ar mínima em torno de 35%, à tarde.

Veja as recomendações da Defesa Civil durante a chuva: