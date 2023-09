No dia 24 de setembro, a partir das 19h30, na sede da EMART – Escola Municipal de Artes, localizada à Rua 13 de Maio, haverá mais um lançamento de livro.

Dessa vez, trata-se da obra “Devaneios endereçados ao indizível”, dos poetas John Herbert e Luciana Fraga. A livro será lançado no sábado (23), em Santo Antônio do Monte, terra natal de John e, no domingo (24) será a vez dos formiguenses serem contemplados com esse presente.

O evento será aberto ao público e conta com o apoio da Administração Municipal, por meio da Secretaria de Cultura, com a disponibilização do local.

Esta é a primeira obra em parceria da dupla de poetas e, como explicitado na sinopse, surgiu da união entre a esperança e a melancolia. Como destacam os autores, trata-se de um livro para ser lido absorvendo os melhores e os piores sentimentos dos quais os seres humanos são capazes de experimentar.