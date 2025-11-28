Na madrugada desta sexta-feira (28), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a apreensão de 116 quilos de maconha na BR-040, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. Dois homens, de 29 e 44 anos, foram presos em flagrante durante a operação.

Segundo a PRF, a droga era transportada em um veículo que seguia do interior de São Paulo. Os suspeitos admitiram o transporte do entorpecente, mas não revelaram o destino final da carga, informando apenas que receberiam R$ 2 mil pelo serviço. A maconha estava dividida em cinco grandes fardos e 27 tabletes, distribuídos entre o porta-malas e o interior do carro.

A apreensão foi fruto de uma ação integrada entre unidades locais da PRF e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO). A corporação destacou que a ação gerou prejuízos significativos à organização criminosa responsável, incluindo perda financeira e logística da droga, além da prisão de dois integrantes e apreensão do veículo utilizado no transporte.

Os dois homens, o veículo e a maconha apreendida foram encaminhados à Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), onde permanecerão à disposição da Justiça. A ação reforça o combate ao tráfico de drogas na região e evidencia a eficácia da atuação integrada entre PRF e órgãos especializados.

Com informações do Super Notícias/ O Tempo