Essa segunda-feira (31) foi especial para os 80 formandos do curso de preparação para o exercício da função administrativa – módulo III/2023, dos cargos de analista da Polícia Civil e técnico assistente da Polícia Civil. A solenidade foi realizada no auditório Juscelino Kubitschek, na Cidade Administrativa de Minas Gerais (Camg).

Na oportunidade, a chefe da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), delegada-geral Letícia Gamboge, enalteceu a dedicação dos formandos e destacou a importância dos servidores administrativos para o cumprimento da missão da PCMG. Ela ainda falou sobre a recente revisão do planejamento estratégico da instituição, que tem como eixo central o programa de desenvolvimento e valorização do servidor.

“Desse modo, reafirmo a responsabilidade da Administração Superior da PCMG em realizarmos as melhores entregas à sociedade mineira, quanto à efetividade da investigação criminal, mas sempre com o olhar voltado ao nosso público interno, os nossos servidores administrativos e policiais, força de trabalho indispensável para o exercício do nosso mister constitucional”.

O curso de preparação para o exercício da função administrativa tem como base o programa curricular da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp). Ao longo dos estudos, os formandos foram apresentados à construção de conhecimentos pertinentes ao campo de atuação técnica e humana na área da segurança pública.