O resultado das apurações levaram à conclusão de que a mulher matou o filho e, em seguida, tirou a própria vida.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) concluiu o inquérito policial que investigou a morte de uma mulher, de 21 anos, e do filho dela, de 4, ocorrida na cidade de Arcos, no Centro-Oeste do estado, em 2 de junho deste ano. O resultado das apurações levaram à conclusão de que a mulher matou o filho e, em seguida, tirou a própria vida.

Os corpos de mãe e filho foram encontrados no fundo da residência pelo marido dela e pai da criança, após este retornar do trabalho. Com a ajuda de vizinhos, o homem acionou o Samu e a Polícia Militar.

Na residência, os militares encontraram fixada na porta da geladeira uma mensagem possivelmente deixada pela mulher. Nessa carta, ela relatou de maneira confusa problemas relacionados a uma dívida do programa Bolsa Família, expressando sua preocupação pela impossibilidade de reembolsar o dinheiro. Alegava o receio de ser presa e a falta de recursos para custear um advogado.