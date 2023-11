A Polícia Civil confirmou que o homem de 31 anos que se feriu com arma de fogo nas partes íntimas, na noite de domingo (26) no bairro Nova Fortaleza, em Divinópolis, morreu após dar entrada no hospital.

Foi instaurado inquérito para investigar o caso.

De acordo com a Polícia Militar, o homem tinha passagens policiais por tráfico de drogas, direção perigosa, desobediência e receptação. Os militares apreenderam uma pistola calibre .9 mm com 12 munições, além de um estojo deflagrado.

Uma viatura do Tático Móvel foi acionada a comparecer na rua Afonso Pena após um homem se ferir com um disparo de arma de fogo na virilha.

O homem foi detido por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e sob escolta policial levado ao Hospital São João de Deus.

