A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizará, no dia 9 de novembro de 2025, a 2ª edição da Corrida da Polícia Civil em Divinópolis. O evento tem como objetivo promover esporte, saúde e integração entre a instituição e a sociedade. A largada está marcada para as 8h, na rua Moacir José Leite, nº 100, no bairro Santa Clara, região dos Shoppings.

Aberta a todos os públicos, a corrida reunirá atletas profissionais, amadores e famílias, oferecendo uma experiência voltada ao lazer, à superação e à confraternização. Mais do que uma competição, a iniciativa busca fortalecer os laços de confiança e parceria entre a Polícia Civil e a comunidade.

Os participantes são convidados a vestir sua energia e correr pelas ruas da cidade, celebrando valores como cidadania, união e qualidade de vida. A corrida é considerada uma grande festa esportiva e comunitária.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas neste link, onde também está disponível o regulamento completo. Os valores partem de R$ 70, conforme os lotes disponíveis.

Modalidades:

Caminhada/Corrida: 3 km

Corrida: 5 km e 10 km

Com informações da PCMG