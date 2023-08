Um adolescente de 14 anos foi identificado como a pessoa por trás de um perfil de rede social que extorquia e ameaçava crianças e adolescentes a enviarem fotos e vídeos de conteúdo pornográfico explícito.

O menino, de Passos, no Sul de Minas Gerais, confessou ter forçado estupro virtual contra pelo menos nove crianças e adolescentes, duas delas identificadas como tendo 10 e 13 anos.

O perfil foi analisado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) que chegou até o adolescente nessa segunda-feira (31) após uma investigação de dois meses. A primeira denúncia foi de uma menina de 13 anos. Ela contou que algum desconhecido tinha criado um perfil falso se passando por ela. Na rede social, foram publicadas fotos íntimas de várias mulheres, como se fossem publicações da menina (sua foto e seu nome estavam no perfil).

Para que a conta falsa fosse apagada, o adolescente, sem se identificar e por meio de mensagens, mandava a vítima enviar fotos e vídeos íntimos. De acordo com, a delegada de Passos Mariana Fioravante, o jovem usava de ameaças e ordenava que as vítimas praticassem atos sexuais com instrumentos diversos.