A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) inaugurou, nessa quinta-feira (18), a nova sede da Delegacia de Polícia Civil em Bambuí, pertencente à Delegacia Regional em Formiga, região Centro-Oeste do estado. A unidade, instalada na rua Josina Nogueira Campos, 657, no bairro Centenário, também atende os municípios de Tapiraí e Medeiros.

O novo imóvel – alugado e custeado pelas prefeituras dos três municípios – foi reformado com o objetivo de aprimorar o atendimento aos cidadãos e proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores. Ao todo, foram investidos cerca de R$ 70 mil, provenientes de doações de empresários locais, além do aporte de verba parlamentar.

O espaço foi equipado com câmeras de monitoramento, pintura interna e externa, divisórias, vidros blindex, sistemas de ar condicionado, mobiliário, entre outros equipamentos. As instalações serão utilizadas até a conclusão da reforma do antigo presídio da cidade, onde a delegacia passará a funcionar, cuja intervenção está estimada em cerca de R$ 1,2 milhão, proveniente de emendas parlamentares e recursos próprios da PCMG.

Na ocasião, a delegada titular da unidade, Cláudia Cipullo, expressou sua gratidão pelos investimentos e doações recebidas. “É com imensa satisfação que recebemos essa contribuição da comunidade e dos empresários locais, que possibilitaram a revitalização deste espaço tão crucial para a segurança pública em Bambuí. A dedicação da nossa equipe foi fundamental para a concretização desse projeto”, afirmou.

Homenagens

O investigador mais antigo da unidade, Sérgio Lúcio Simão, foi responsável por entregar menções de agradecimento ao delegado regional Danilo César e ao chefe de departamento Flávio Tadeu Destro, pelo apoio oferecido.

Fonte: Polícia Civil