A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) concluiu, nesta segunda-feira (25), o inquérito que apurou o crime de estupro cometido contra uma mulher, de 56 anos, na cidade de Pompéu, no Centro-Oeste do estado. O suspeito, um homem de 43 anos, que já se encontrava preso em virtude de outro delito, foi identificado e indiciado pelo crime.

O crime ocorreu em 2 de junho de 2020, por volta das 4h, quando a vítima teve a residência invadida por um homem moreno vestindo uma jaqueta preta e uma touca na cabeça. Após adentrar a casa e dirigir-se ao quarto da vítima, o agressor cometeu o estupro.

Após o início das investigações, a vítima foi encaminhada à uma unidade de saúde para a realização do Protocolo de Atendimento à Vítima de Violência Sexual, incluindo exames periciais.

Conforme informações do responsável pelo inquérito policial, delegado Rodolfo Saldanha, o suspeito foi identificado por meio da análise de dados armazenados no Banco de Perfis Genéticos da Polícia Civil.

“Após a busca no referido banco, foi constatada correspondência entre o perfil genético do suspeito e a amostra colhida do corpo da vítima. Diante dessas evidências, foram realizadas diligências para concluir as investigações, confirmando que o investigado esteve de fato na cidade de Pompéu na data do incidente, onde cometeu o estupro e continuou a perpetrar outros crimes, sendo inclusive detido em flagrante por roubo na mesma ocasião”, detalhou o delegado.

O investigado foi indiciado pelo crime de estupro, e o inquérito policial encaminhado à Justiça para as devidas providências legais.

Fonte: Polícia Civil