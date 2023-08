A Polícia Civil vai investigar a morte de uma bebê de 1 ano 10 meses em Camanducaia (MG). Segundo a Polícia Civil, a suspeita é de maus-tratos. Os pais da criança foram presos, mas liberados na tarde deste sábado (12).

Segundo o boletim de ocorrência, a mãe levou a criança até o hospital de Monte Verde, distrito de Camanducaia, junto com o avô na sexta-feira (11). Lá, a médica de plantão identificou que a menina precisaria ser entubada, porém não foi possível devido ao seu quadro clínico.

Então, a criança precisou ser transferida para a Santa Casa de Camanducaia. De acordo com o BO, a médica informou aos policiais que a menina deu entrada no hospital com sangramento na boca e nariz e em coma. Diante disto, ela foi entubada.

Ainda de acordo com o BO, a médica responsável pelo atendimento relatou que a criança estava com forte odor de mau cheiro, suja de fezes e xixi, além de desidratada. A bebê também apresentava alguns hematomas na região dos quadris, nádegas, costela, antebraço, sangramento oral e nasal e com dificuldades respiratórias.