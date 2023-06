A Polícia Civil de Três Pontas investiga uma servidora de uma creche da cidade por agressão contra estudantes do maternal. As denúncias partiram dos pais das crianças.

Segundo as denúncias, as agressões aconteceram na Cemei Pedacinho de Céu, no bairro da Cohab.

Os pais dizem que ficaram sabendo do ocorrido há alguns dias, depois que verificaram vídeos do circuito de segurança da creche.

Em um vídeo seria possível ver as agressões, com um comportamento inadequado de uma servidora. Pais disseram que as imagens são fortes e que outras duas funcionárias viram tudo e não fizeram nada.

Os pais criaram um grupo no WhatsApp para pedir explicações da prefeitura sobre a demora para que as providências sejam tomadas.

A prefeitura disse que assim que teve conhecimento, a Procuradoria Geral acionou o Conselho Tutelar e demitiu a educadora, além de ter repassado o caso para a Polícia Civil.

A Polícia Civil informou que abriu um inquérito para investigar o caso e que o trabalho de apuração já começou.

Fonte: G1 Sul de Minas