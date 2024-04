A Polícia Civil prendeu preventivamente um homem, de 29 anos, na sexta (26), por descumprimento de medidas protetivas e ameaça de morte contra a ex-companheira, de 27 anos. Os crimes foram registrados na cidade de Itapecerica.

As investigações tiveram início em 23 de abril, após a vítima acionar a polícia e relatar que, no dia anterior (22), o suspeito se aproximou intencionalmente da residência dela, proferindo ameaças de morte devido ao seu inconformismo com o término do relacionamento.

Diante da violação da ordem judicial expedida em favor da vítima, a PCMG solicitou a prisão preventiva do indivíduo, que foi prontamente concedida pelo Poder Judiciário.

“É importante destacar que a lei não apenas visa proteger mulheres durante relacionamentos estáveis ou casamentos, mas também em situações muito comuns, após o término de relacionamentos afetivos, quando ocorrem lamentáveis formas de violência, mesmo que não físicas, e, em alguns casos, combinadas com outros crimes, como perseguição”, afirmou o delegado Miguel da Silva, responsável pelo caso.

O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça. Ao término do inquérito, ele poderá ser indiciado pelo crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, além de descumprimento de medida protetiva, de acordo com o artigo 24-A, da Lei Maria da Penha.

Fonte: Polícia Civil