Por meio de uma parceria firmada entre a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), foi inaugurada, na terça-feira (8), nas dependências da Delegacia de Polícia Civil em Formiga, a sala “Doutor Sebastião Gonçalo Augusto de Souza” de Apoio à Advocacia. A iniciativa tem por objetivo proporcionar melhor atendimento à população, além da melhoria nas condições de trabalho dos advogados que utilizam a unidade.

Presente na inauguração, o presidente da 16ª Subseção da OAB-MG em Formiga, Aécio Coutinho, agradeceu à Polícia Civil pela parceria e disponibilização. Na oportunidade, o Delegado Regional de Formiga, Danilo César Basílio de Souza, idealizador do projeto, reafirmou a necessidade de manter proximidade entre as instituições. “A Polícia Civil e a OAB são instituições parceiras. Os advogados são defensores da lei, nós, policiais civis, somos garantidores de sua fiel aplicação. A sala de apoio à advocacia é um importante passo para a melhoria do atendimento à população e para a valorização da advocacia”, ressaltou.

Camila Makalister, psicóloga e servidora municipal, foi apresentada na ocasião. Ela atuará na sede da Polícia Civil para atender as vítimas de violência doméstica.

A cerimônia também contou com a participação da vice-prefeita Adriana Prado, da servidora municipal Lindamar, da titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, Luciana Silva, da presidente da Comissão de Enfrentamento à Violência contra a Mulher da OAB, Nathália Costa, além de familiares do homenageado e advogados da região e servidores da Delegacia Regional.