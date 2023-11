A Polícia Civil divulgou nesta segunda-feira (13) uma imagem de uma tatuagem na tentativa de identificar uma adolescente que teria sido morta na zona rural de Silvianópolis (MG).

O corpo dela foi encontrado parcialmente queimado e com sinais de violência em uma área de cafezal na última sexta-feira (10).

Conforme a polícia, um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias da morte. A imagem divulgada mostra uma tatuagem na parte interna do braço direito com os dizeres “Pai e Mãe”, o que pode auxiliar na identificação da vítima.

Segundo a polícia, o corpo foi encontrado com indícios de estupro. A princípio a polícia acreditava que a vítima teria aproximadamente 20 anos, mas agora confirmou que se trata de uma adolescente.

As investigações seguem para identificar os autores do crime. Qualquer informação deve ser passada à Delegacia de Polícia Civil em Silvianópolis, telefone 35 3451-1399, ou na Delegacia Regional em Pouso Alegre, 35 3429-5600.

O crime

Os militares foram acionados para a ocorrência após receberem uma denúncia anônima de que haveria um corpo abandonado em um cafezal em uma estrada rural que dá acesso ao bairro Sítios.

No local, a polícia encontrou uma porteira aberta e marcas de pneu no solo. A vítima, segundo os militares, estava amarrada com fios de energia e enrolada em um cobertor queimado.

A PM informou que a perícia técnica foi acionada e constatou sinais de violência, lesões na cabeça, inchaço e sinais de asfixia. A polícia acredita que o corpo pode ter sido carbonizado entre quinta (9) e sexta-feira (10).

Conforme a PM, nenhum relato de pessoa desaparecida com as características da vítima foi registrado.

Fonte: G1 Sul de Minas