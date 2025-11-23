A Polícia Federal (PF) deflagrou, neste domingo (23), uma operação voltada ao combate de fraudes em certames de interesse público. Batizada de Operação Profeta, a ação tem como objetivo principal apurar a suspeita de que o conteúdo do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 tenha sido divulgado ilegalmente antes da data prevista para a realização da prova.

Agentes federais cumpriram um mandado de busca e apreensão no estado do Ceará. A ordem judicial foi expedida pela Justiça Federal e visa recolher provas que auxiliem no esclarecimento dos fatos e na identificação dos envolvidos.

Origem da investigação

O inquérito policial teve início a partir de um alerta emitido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia vinculada ao Ministério da Educação responsável pela aplicação do exame.

Segundo as apurações preliminares, o Inep identificou a circulação de um vídeo em uma plataforma digital que apresentava questões com alto grau de semelhança — descrita como “similaridade substancial” — àquelas presentes no caderno oficial de questões. O ponto crucial da denúncia é que esse material teria sido publicado na internet antes do horário oficial de aplicação do exame, o que configuraria o vazamento.

Próximos passos

Com o material apreendido durante as buscas, a Polícia Federal trabalha agora em três frentes principais:

Esclarecimento da autoria: Identificar quem obteve os dados sigilosos e quem foi responsável pela divulgação indevida; Materialidade do crime: Confirmar a extensão da fraude e como o conteúdo foi extraído; Conexões criminosas: Investigar se o episódio está ligado a outros delitos ou a grupos organizados especializados em fraudar concursos públicos;

Em nota, a corporação reforçou seu compromisso em garantir a lisura e a integridade dos processos seletivos nacionais, atuando para preservar a confiança da sociedade no sistema de avaliação educacional.

Fonte: Jovem Pan / Foto: divulgação PF