Na noite dessa terça-feira (9), a Polícia Militar de Formiga intensificou as ações de combate às manobras perigosas praticadas por motociclistas nas vias públicas — popularmente conhecidas como “rolezinho do grau”. Como resultado da operação, duas motocicletas foram apreendidas em diferentes pontos da cidade.

A primeira ocorrência foi registrada na Avenida Tabelião Juca Almeida, onde um motociclista de 29 anos foi flagrado realizando manobras em apenas uma roda. O condutor foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia.

Na segunda situação, no bairro Cidade Nova, um motociclista de 20 anos tentou fugir ao avistar a viatura policial. Durante a tentativa de evasão em alta velocidade, ele perdeu o controle da direção e caiu. Mesmo após a queda, o condutor conseguiu fugir a pé, abandonando a motocicleta na via. O jovem foi identificado pela Polícia Militar, que tomou as medidas cabíveis quanto ao veículo apreendido.

A PM reforçou que seguirá firme nas ações de fiscalização para coibir esse tipo de infração, que coloca em risco a vida de condutores e pedestres. Equipes de motopatrulhamento atuam diariamente em operações específicas voltadas à segurança viária.

Fonte: PMMG