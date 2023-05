A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRV) e do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), lançou nesta terça-feira (2), na esplanada norte do Mineirão, a Campanha Maio Amarelo 2023, com o slogan “No trânsito, escolha a vida”.

A campanha, que este ano completa 10 anos, tem como objetivo alertar e conscientizar a comunidade sobre a prevenção aos acidentes de trânsito por todo o estado de Minas Gerais.

“É um movimento que utilizamos para chamar a atenção de pedestres, motoristas, motociclistas e ciclistas para a proteção à vida, para a conscientização no trânsito e, com isso, termos um trânsito cada vez melhor e mais seguro, com o objetivo principal de proteger a vida”, afirma a tenente-coronel, Cláudia Godinho, comandante do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran)

De acordo com a comandante do BPTran, durante todo o mês de maio, em Belo Horizonte, serão efetuadas campanhas educativas na Transitolândia com orientação às crianças, além de intensificar as operações de blitze, que também terão cunho educativo.

Nas rodovias estaduais e federais delegadas, o CPRV atuará com aumento de operações preventivas e repressivas e entrega de panfletos com dicas de segurança. Um simulador de colisão e capotamento também será utilizado pelo Comando de Policiamento Rodoviário, em vários pontos do estado, permitindo a vivência de uma situação real de acidente de trânsito.

Segundo o comandante do CPRV, coronel Fábio Almeida, a maioria dos acidentes é ocasionada por imprudência. “Por meio de estudos realizados nos últimos meses, constatamos que cerca de 80% dos acidentes de trânsito estão diretamente ligados a três fatores: falta de atenção do condutor do veículo, atitude relacionada diretamente ao uso do celular; descumprimento de regras básicas do trânsito como, por exemplo, excesso de velocidade e ultrapassagem em locais proibidos e, por fim, embriaguez ao volante”, constatou.

Campanha

A Campanha “Maio Amarelo” é um movimento internacional de conscientização para redução de acidentes de trânsito, que ganhou forma no Brasil a partir de 2014. Trata-se de uma ação coordenada entre o poder público e os diversos segmentos da sociedade civil sobre o tema segurança viária, cujo objetivo é chamar a atenção das pessoas para o alto índice de mortes e feridos no trânsito do Brasil e do mundo, a fim de reduzi-lo. O amarelo simboliza atenção e, também, a sinalização e advertência no trânsito.

O mês se tornou referência mundial para as ações que objetivam reduzir o número de vítimas no trânsito quando, em maio de 2011, a Organização das Nações Unidas (ONU) decretou a Década de Ação para Segurança no Trânsito. Na ocasião, governos de todo o mundo se comprometem a adotar medidas para prevenir os acidentes no trânsito.