Em evento ocorrido na manhã desta quinta-feira (27), a Polícia Militar apresentou aos presentes um documentário em comemoração aos 250 anos de criação da Polícia Militar de Minas Gerais. A apresentação ocorreu na sede do 63º Batalhão da Polícia Militar em Formiga. A PMMG foi criada em 1775, quando o Brasil ainda era colônia e Minas Gerais era uma capitania.

Para a produção do documentário, foram percorridos mais de 5.200 km em todo o estado, onde foram registradas guarnições de todas as regiões de Minas, reunindo toda a história da Polícia Militar. Tornando esta, a primeira produção institucional que contempla integralmente a PMMG em sua diversidade operacional.

A ideia geral do documentário é mostrar o engajamento social presente em todos os acontecimentos históricos, destacando que, embora os Dragões da Coroa Portuguesa tenham sido a célula mater que originou posteriormente a Polícia Militar, é a partir de 1775, com a criação da PMMG, que a corporação passa a ter participação e importância decisivas em todos os eventos ocorridos no Estado de Minas Gerais e, também, em outras regiões do Brasil.

Além dos dezoito militares que prestaram apoio direto à produção, a narrativa é conduzida por 48 policiais preparados tecnicamente para assegurar clareza e padrão vocal ao documentário.

O documentário institucional com o título “Força do Povo Mineiro: A Transformação de uma Polícia que Protege”, retrata toda a história da corporação, desde os Dragões da Coroa Portuguesa até os dias atuais. Destacando marcos importantes como a Inconfidência Mineira, a Criação do Regimento Regular de Cavalaria, a inserção das mulheres nos quadros da PM na década de 1980 e o emprego de tecnologias avançadas em operações e comunicação.

Além dos vários militares da ativa e da reserva que estiveram presentes, compareceram também; Danilo César Basílio de Souza, Delegado Regional da 4ª DRPC/Formiga; Dr. Ângelo Ansanelli Júnior, Promotor de Justiça; Eduardo Platenik, veterano da Força Aérea Brasileira; Marcelo Fernandes Faria Souto, 1º Sargento do TG 04-030 que representou o Chefe da Instrução Alexandre Carlos de Sá; Luís Augusto Borges, 3º Sargento CBMMG representando o Comandante da Quarta Cia. do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais; Marcus Phillipe Vieira, Presidente do Consep; Coronel Laércio, prefeito municipal; Flávio Martins, vereador e Presidente da Câmara Municipal de Formiga; César de Faria Leal, subcomandante do 63º Batalhão; Clayton Alves Pimenta, representando a 16ª Subseção da OAB/Formiga; Írio de Oliveira, subtenente PM, representando os veteranos da Polícia Militar.

O documentário exibido está disponível no canal da TVPMG no YouTube e pode ser acessado por meio do link: https://www.youtube.com/watch?v=F1uYmUAPdzQ

Redação/UN