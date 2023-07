Dois homens foram presos na madrugada dessa sexta-feira (28), e outro na deste sábado (29), suspeitos de latrocínio no distrito de Lamounier.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima do crime, um homem de 45 anos, foi encontrada no meio de uma rua, com uma faca cravada na boca e esmagamento encefálico. A PM se dirigiu até a sua casa, e encontrou o interior do imóvel revirado.

Informações apontaram que o homem havia se envolvido em uma briga durante a madrugada de sexta-feira (28), supostamente motivada pelo furto de um celular e uma TV.

Após diligências, um jovem de 25 anos foi preso, vindo a confessar a participação no latrocínio. Com ele foi recuperada a TV da vítima.

O segundo suspeito, de 19 anos, foi preso com o celular da vítima. Foi constatado que o mesmo possuía relacionamento com o último suspeito, que foi preso na madrugada deste sábado (29), em uma casa abandonada, no distrito de Lamounier.

Ainda de acordo com a polícia, este último, um jovem de 24 anos, confessou o crime. Ele alegou estar com a vítima na sexta-feira, fazendo uso de bebidas alcoólicas e drogas, juntamente com o suspeito com quem foi encontrada a TV.

O suspeito contou que eles estavam usando cocaína, e que a briga começou após a substância ter sumido. Nesse momento, ele foi para a rua, e a vítima o seguiu, tendo se apoderado de uma faca e uma machadinha. A mesma teria desferido um golpe contra o indivíduo, que conseguiu pegar a arma e acertou cerca de três golpes na cabeça dela. Ele contou que ainda teria pegado a faca e a espetado várias vezes para se certificar de que estava morta.

Com o suspeito foi apreendida a blusa que usava no momento do latrocínio, e um celular utilizado para gravar um vídeo do crime.

Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia, juntamente com o material apreendido.

Com informações da Polícia Militar*